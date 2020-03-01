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Онлайн-марафон Тотального диктанта пройдет 4 апреля

Общество, 08:12 31 марта 2020

Тотальный диктант во ВКонтакте | Фото: Тотальный диктант во ВКонтакте

Онлайн-марафон Тотального диктанта, посвященный русскому языку, пройдет 4 апреля, сообщают организаторы просветительской акции.

Откроет программу Антон Сомин — лингвист, научный сотрудник и преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и Института лингвистики РГГУ.

В 9 часов по московскому времени он прочитает лекцию "От оспы до коронавируса: препарируем названия болезней". Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.

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# акция , марафон , Тотальный диктант

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