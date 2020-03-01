Онлайн-марафон Тотального диктанта пройдет 4 апреля
| Фото: Тотальный диктант во ВКонтакте
Онлайн-марафон Тотального диктанта, посвященный русскому языку, пройдет 4 апреля, сообщают организаторы просветительской акции.
Откроет программу Антон Сомин — лингвист, научный сотрудник и преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и Института лингвистики РГГУ.
В 9 часов по московскому времени он прочитает лекцию "От оспы до коронавируса: препарируем названия болезней". Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.