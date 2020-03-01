Пианисты Филипп Копачевский и Алексей Мельников дадут концерт без публики

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пианисты Филипп Копачевский и Алексей Мельников дадут концерт в режиме онлайн в рамках "Домашнего сезона" 27 марта в 21 час, сообщает Московская филармония.

В программе: ноктюрны, вальсы, мазурки Шопена.

Напомним, 20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Серию выступлений открыл известный пианист Денис Мацуев. Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 миллиона человек, что в тысячу раз превышает вместимость концертного зала им П. И. Чайковского, на сцене которого выступал артист.

Программа трансляций продолжает формироваться. Начало онлайн-концертов в 19 часов по московскому времени. Затем запись будет доступна в видеокаталоге на сайте филармонии и в официальной группе Московской филармонии во ВКонтакте. Все концерты пройдут в одном отделении.

Возрастное ограничение: 6+.