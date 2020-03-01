Тюменские театры покажут спектакли в формате видеозаписей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсии, обзоры выставок и лекции в онлайн-режиме в учреждениях культуры Тюменской области будут приостановлены. Вместо них появится контент в формате видеозаписей.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры, это временная мера. Она связана с тем, что учреждения культуры тоже уйдут на вынужденные каникулы согласно Указу президента.

По графику Тюменский драматический театр покажет на своем ютуб канале 28 марта постановку "Пули над Бродвеем", 29 марта - "Доходное место".

Тюменский театр кукол приглашает увидеть архивные записи на своем сайте и в группе Вконтакте: 28 марта – "Конек-горбунок", 31 марта - "Про умную собачку Соню", 3 апреля - "Гадкий утенок", 6 апреля - "Цветик-семицветик.ru", 9 апреля - "Солдатская краюха", 12 апреля - "Волшебник Изумрудного города", 15 апреля - "Волшебное кольцо", 18 апреля - "Детство, опаленное войной", 21 апреля – "Кошкин дом", 24 апреля – документальный фильм "Спектакль всей жизни".

Исторический парк представит запись авторских фильмов в Инстаграме.