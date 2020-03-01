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Россиян уведомят о причинах блокировки банковских карт

Общество, 11:23 28 марта 2020

Российские банки и платежные сервисы будут рассказывать своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.

Соответствующие поправки к закону "О национальной платежной системе" вступили в силу 28 марта, пишет РИА Новости. В документе указывается, что при приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан в день приостановления или прекращения предоставить клиенту соответствующую информацию с пояснением причины.

Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывали, что в последнее время участились случаи блокировки денег на личных счетах клиентов без их уведомления и предоставления каких-либо оснований, что иногда приводило к убыткам и другим негативным последствиям.

Карты и кошельки могут быть заблокированы, если у оператора по переводу денежных средств возникло подозрение, что операции проводятся в мошеннических целях или при поступлении жалоб со стороны клиентов.

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# банки , банковские карты , деньги

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