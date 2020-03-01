Россиян уведомят о причинах блокировки банковских карт

Российские банки и платежные сервисы будут рассказывать своим клиентам о причинах блокировки карт и электронных кошельков.

Соответствующие поправки к закону "О национальной платежной системе" вступили в силу 28 марта, пишет РИА Новости. В документе указывается, что при приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан в день приостановления или прекращения предоставить клиенту соответствующую информацию с пояснением причины.



Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему указывали, что в последнее время участились случаи блокировки денег на личных счетах клиентов без их уведомления и предоставления каких-либо оснований, что иногда приводило к убыткам и другим негативным последствиям.



Карты и кошельки могут быть заблокированы, если у оператора по переводу денежных средств возникло подозрение, что операции проводятся в мошеннических целях или при поступлении жалоб со стороны клиентов.