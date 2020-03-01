Тюменские врачи рассказали, как обезопасить детей во время карантина

|Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области |Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Опасность бытового травматизма увеличивается во время самоизоляции. Особенно это касается детей, которые не могут посидеть спокойно ни минуты, считают тюменские врачи.

Как сообщает пресс-служба областной больницы №2, уровень черепно-мозговых травм среди детей растет во во всем мире, хотя в Тюменской области последние пять лет он держится ниже, чем в других регионах. Такими данными поделились нейрохирурги ОКБ №2 Саид Гаибов и Екатерина Захарчук. Частично они связывают рост травматизма с развитием технологий и появлением все новых источников опасности.

Например, пластиковые окна в целом удобнее обычных, но и открыть их ребенку значительно проще. В результате дети часто выпадают из окон. Поэтому врачи просят родителей устанавливать оконные замки, особенно во время карантина, когда дети круглосуточно находятся дома.

"Вам потребуется проветривать комнаты, а вынужденно

лишенные прогулок ребятишки наверняка полезут к окнам. К тому же лето совсем близко, а

это тот период, когда падения из окон происходят наиболее часто", - отметила Екатерина Захарчук. Также она призывает родителей посвятить освободившееся от работы время тому, чтобы осмотреть дом и сделать его максимально безопасным для детей.

Так детей до четырех месяцев лучше не оставлять под присмотром старших детей или пожилых бабушек и дедушек. Скорость их реакции ниже, чем у мамы или папы, а это чревато травмами. Детей, которые уже умеют ползать, лучше переместить на пол и позволить исследовать комнату, но убрать при этом опасные предметы и постелить одеяло, подушки или что-то мягкое. От пеленальных столиков лучше отказаться.

По словам Екатерины Захарчук, детям, которые умеют ходить, больше всего угрожают

плохо закрепленные предметы, особенно с проводами: телевизоры, утюги, стеллажи, комоды. Были случаи, когда на малышей падали стремянки, просто прислоненные к стене.

"Во время карантина все члены семьи будут дома, а это может создать

некоторую суматоху. В такой обстановке ребенка легко упустить из виду. Напомню, что также опасность представляют ожоги. Дети не должны дотягиваться до горячих кастрюль и кружек с кипятком. Также прячьте моющие средства и санитайзеры во избежание отравлений. Если в семье кто-то болен ОРВИ, не оставляйте лекарства на прикроватных тумбочках и других доступных местах", - подчеркнула Екатерина Захарчук.