Тюменские врачи рассказали, как обезопасить детей во время карантина
Опасность бытового травматизма увеличивается во время самоизоляции. Особенно это касается детей, которые не могут посидеть спокойно ни минуты, считают тюменские врачи.
Как сообщает пресс-служба областной больницы №2, уровень черепно-мозговых травм среди детей растет во во всем мире, хотя в Тюменской области последние пять лет он держится ниже, чем в других регионах. Такими данными поделились нейрохирурги ОКБ №2 Саид Гаибов и Екатерина Захарчук. Частично они связывают рост травматизма с развитием технологий и появлением все новых источников опасности.
Например, пластиковые окна в целом удобнее обычных, но и открыть их ребенку значительно проще. В результате дети часто выпадают из окон. Поэтому врачи просят родителей устанавливать оконные замки, особенно во время карантина, когда дети круглосуточно находятся дома.
"Вам потребуется проветривать комнаты, а вынужденно
лишенные прогулок ребятишки наверняка полезут к окнам. К тому же лето совсем близко, а
это тот период, когда падения из окон происходят наиболее часто", - отметила Екатерина Захарчук. Также она призывает родителей посвятить освободившееся от работы время тому, чтобы осмотреть дом и сделать его максимально безопасным для детей.
Так детей до четырех месяцев лучше не оставлять под присмотром старших детей или пожилых бабушек и дедушек. Скорость их реакции ниже, чем у мамы или папы, а это чревато травмами. Детей, которые уже умеют ползать, лучше переместить на пол и позволить исследовать комнату, но убрать при этом опасные предметы и постелить одеяло, подушки или что-то мягкое. От пеленальных столиков лучше отказаться.
По словам Екатерины Захарчук, детям, которые умеют ходить, больше всего угрожают
плохо закрепленные предметы, особенно с проводами: телевизоры, утюги, стеллажи, комоды. Были случаи, когда на малышей падали стремянки, просто прислоненные к стене.
"Во время карантина все члены семьи будут дома, а это может создать
некоторую суматоху. В такой обстановке ребенка легко упустить из виду. Напомню, что также опасность представляют ожоги. Дети не должны дотягиваться до горячих кастрюль и кружек с кипятком. Также прячьте моющие средства и санитайзеры во избежание отравлений. Если в семье кто-то болен ОРВИ, не оставляйте лекарства на прикроватных тумбочках и других доступных местах", - подчеркнула Екатерина Захарчук.