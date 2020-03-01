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Роскосмос запатентует космический маяк

Общество, 10:55 29 марта 2020

пресс-служба "Роскосмоса" | Фото: пресс-служба "Роскосмоса"

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид космического маяка, сообщает РИА Новости.

Согласно заявке на изобретение, к планируемой для исследования планете запускают космический аппарат, способный передавать сигнал своего местоположения с помощью лазера. Там он выходит на орбиту планеты или точку Лагранжа (точка взаимодействия двух космических тел, в которой аппарат находится в одном месте) и начинает работать как маяк для наведения на него других космических аппаратов. В заявке раскрываются особенности его технического облика.

В ближайшие годы планируется три запуска к Луне. Кроме того, с запуском в 2022 году намечена российско-европейская миссия на Марс ExoMars. Иных межпланетных миссий в рамках действующей Федеральной космической программы не планируется.

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