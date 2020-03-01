Минск сохранит в сообщении с Москвой два пассажирских поезда

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Белоруссия пока сохраняет в железнодорожном сообщении с Россией два своих пассажирских поезда, сообщает РИА Новости.

В графике остаются поезда до Москвы и Санкт-Петербурга несмотря на решение российских властей ограничить движение через границы из-за пандемии коронавируса. Ранее кабмин РФ распорядился с 30 марта ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

"Сегодня уведомления от РЖД о прекращении железнодорожного сообщения с Беларусью не поступало. Пока два этих международных поезда, Минск–Москва и Брест–Санкт-Петербург, сохраняются", - рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В случае каких-либо изменений пассажиры будут оперативно проинформированы.