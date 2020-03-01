Отдел миграции в Тобольске ведет прием по предварительной записи

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Отдел по вопросам миграции в Тобольске принимает граждан по предварительной записи, сообщает тобольский межведомственный отдел МВД России.

С 30 марта по 5 апреля отдел по вопросам миграции ведет прием по предварительной записи за исключением граждан, записанных через портал государственных услуг.

Прием осуществляется по обычному графику: понедельник, среда, пятница, суббота с 8 до 13 часов, вторник, четверг - с 14 до 19 часов по адресу Тобольск, 4 микрорайон, стр. 58.

Предварительная запись осуществляется с 09 до 13 часов по телефону 8 (3456) 24-93-36. Полицейские рекомендуют обращаться по вопросам, связанным с паспортом гражданина РФ, регистрации по месту жительства и консультаций по гражданству. По остальным вопросам советуют обратиться после 5 апреля.

"В помещение будет запускаться по пять человек, поэтому советуем приходить строго к назначенному времени", - отмечают в отделе.

Иностранным гражданам, у которых истекает срок права пребывания на территории Российской Федерации, стоит подойти в отделение по работе с иностранными гражданами и соотечественниками по адресу Тобольск, 4 микрорайон, стр. 85/1.