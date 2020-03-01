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Тюменские музеи и НКО могут побороться за грант в один миллион рублей

Общество, 14:28 31 марта 2020

"Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюменское музейно-просветительское объединение" во ВКонтакте (архив)

До одного миллиона рублей могут получить тюменские предприятия сферы культуры, а также некоммерческие организации, которые работают в период эпидемиологического кризиса в областях наибольшего риска и с наиболее уязвимыми группами. Для этого они могут принять участие в конкурсе "Общее дело", о старте которого объявил благотворительный фонд Владимира Потанина, сообщается на сайте фонда.

Конкурс нацелен на создание условий для быстрой и качественной адаптации некоммерческих организаций и предприятий сферы культуры к новым требованиям времени.

За грант могут побороться организации сферы культуры, включая государственные и муниципальные учреждения, а также НКО. Победители получат поддержку, которая поможет им преодолеть этап нестабильности, избежать сокращения или прекращения деятельности, а также сформировать у сотрудников навыки, необходимые для дальнейшего развития учреждения. Победителей будут определять каждый месяц с марта по сентябрь 2020 года. Общий призовой фонд составит 100 млн рублей.

Конкурсный отбор будет проходить ежемесячно в один этап. Заявки принимаются до 20 числа каждого месяца. Подробная информация об условиях участия здесь.

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# Владимир Потанин , гранты , музеи , СО НКО

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