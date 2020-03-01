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Викуловские лесники готовы к пожароопасному сезону

Общество, 15:15 30 марта 2020

Рослесхоз

Новый автомобиль УАЗ "Фермер" получило викуловское отделение Тюменской авиабазы авиационной и наземной охраны лесов перед началом пожароопасного сезона 2020 года.

По словам директора отделения Владимира Пленкина, парк техники пополняется постоянно. На конец марта 23 единицы готовы к работе, еще четыре находятся на ремонте.

"Вся техника авиабазы задействуется не только при ликвидации пожаров, но и в рубках ухода, лесокультурных работах. Сразу после окончания пожароопасного сезона мы ее ремонтируем и готовим к новому сезону", - отметил он.

Владимир Пленкин подчеркнул, что в целом лесники готовы к пожароопасному периоду. При необходимости специалисты задействуют не только проходную технику, но и квадрокоптеры. С их помощью удобно оценивать масштаб возгорания, особенно в труднодоступных и болотистых местах. Пока дроны базируются в наиболее опасных районах.

Владимир Пленкин призвал жителей региона быть благоразумнее в пожароопасный период, избегать огнеопасных работ и воздержаться от пала мусора и сухой травы на своих участках.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , лесная отрасль , пожароопасный сезон

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