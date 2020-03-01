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Около тысячи школьников и детсадовцев Тобольска участвовали в акции "Я знаю ПДД"

Общество, 18:15 31 марта 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Около 1 тыс. человек приняли участие в акции "Я знаю ПДД" в Тобольске, сообщает городская администрация.

Воспитанники детских садов и школьники в социальных сетях выставили свои рисунки и фотографии с хештегами челленджа. В своих работах участники изобразили правильное поведение на улице и дороге пешеходов, пассажиров и водителей велосипедов.

Акцию также поддержали школьники из Тобольского, Вагайского и Ярковского районов. Самые популярные работы, отмеченные пользователями социальных сетей, будут награждены грамотами и памятными призами.

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# ПДД , Тобольск

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