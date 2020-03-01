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Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет в онлайн-формате

Общество, 19:39 31 марта 2020

Минпросвещения России | Фото: Минпросвещения России

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет в четвертый раз в формате общедоступного бесплатного онлайн-марафона 2 и 3 апреля. Цель акции – информирование об аутизме, поддержка и включение в социальную среду людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей, сообщает Минпросвещения России.

Вебинары и мастер-классы проведут самые известные российские эксперты в области педагогики, медицины и поддержки людей с аутизмом и их родных. Будут организованы онлайн-консультации специалистов Института интегративной семейной терапии и Городского психолого-педагогического центра Москвы.

Выступления экспертов будут посвящены лучшим практикам, помогающим людям с РАС. Темы включают выбор стратегии взаимодействия для семьи ребенка с аутизмом, адаптацию учебных материалов, дистанционное обучение детей с РАС в условиях карантина.

Онлайн-вебинары будут проходить с 10 до 20 часов по мск одновременно на двух платформах.

Также 2 апреля в 18 часов состоится онлайн-трансляция инклюзивного концерта #ЛюдиКакЛюди с участием известных российских артистов, работающих в самых разных жанрах, а также "особых артистов". Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале фестиваля.

Подробности здесь.

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# аутизм , Минпросвещения

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