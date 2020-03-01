Тюменские огнеборцы объявили о старте конкурса граффити

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Конкурс граффити на противопожарную тематику "Мы рисуем МЧС" проводит главное управление МЧС России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Проявить художественный талант и творческие способности могут все желающие. Конкурс посвящен 30-летию МЧС России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурсантам будет предложено создать две тематические картины в технике граффити на фасадах сооружений подразделений МЧС. Заявки на участие принимаются до 6 апреля. Все претенденты могут направить творческое портфолио своих работ на e-mail: oppgu@mail.ru, с указанием темы "Конкурс "Мы рисуем МЧС" и контактных данных.

Победителей наградят дипломами и памятными призами, все участники получат поощрительные грамоты.