Участников конкурса по 3D-моделированию приглашают создать супергероя

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Конкурс по 3D-моделированию "Герой 3D-печали" для юных тюменских изобретателей и всех школьников, кому интересна эта тема, объявил региональный Центр робототехники, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На конкурс с символическим названием принимаются трехмерные модели супергероев-победителей вируса. Участники могут пофантазировать и создать образ героя современности.

Выражение "3D-печаль" распространено в кругу любителей и профессионалов трехмерной графики и означает, что новичкам бывает очень сложно вникнуть в тонкости моделирования.

Работы принимаются в исходном формате STL до 5 апреля включительно. Организаторы распечатают на 3D-принтере всех героев, а затем сфотографируют и выложат в группу Центра робототехники и АСУ. Победитель определится народным онлайн-голосованием. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь. Авторы лучших работ получат сертификат на лазерную резку и 3D-печать в Проектной лаборатории ЦРТиАСУ.

3D-моделирование и 3D-печать являются одной из тех технологий, без которой не обходится современный образовательный процесс. На них основана проектно – исследовательская, инженерная деятельность учеников, освоение аддитивных технологий и других актуальных навыков, необходимых для современной цифровой сферы. В Тюменской области подготовка ИТ-кадров ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики". Главным исполнителем является департамент информатизации Тюменской области.