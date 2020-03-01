Двухлетний ребенок отравился каплями от насморка

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюменской области

Экстренную помощь двухлетнему мальчику, получившему серьезное отравление, оказали фельдшеры скорой помощи 28 марта. Ребенок выпил лекарство от насморка, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

Половину капель "Нафтизин" из пластмассовой бутылочки ребенок выпил, а остатки лекарства принес маме. Спустя пару часов после инцидента состояние ребенка ухудшилось: он стал вялым, сонливым и бледным. Бригада медиков прибыла на место через семь минут после звонка на номер 103.

Состояние мальчика медики оценили как средней степени тяжести: температура тела была низкой, что говорило о возникшей надпочечниковой недостаточности. Фельдшерская бригада приняла все меры для уменьшения негативного последствия: ребенку провели медикаментозную терапию и зондовое промывание желудка. После оказанной помощи маленького пациента доставили в токсикологическое отделение.

Специалисты скорой помощи напоминают взрослым, что если на их глазах ребенок выпил или съел что-то абсолютно несъедобное, то самая эффективная первая помощь – надавить пальцем на корень языка и вызвать рвоту, затем дать воды и повторно вызвать рвоту. При этой манипуляции очень важно наклонить ребенка вперед: ногами и рукой фиксируйте его руки и ноги, а свободной рукой удаляйте из желудка опасное вещество. И конечно незамедлительно обращайтесь за помощью к медикам: со стационарного телефона звоните по номеру 03, с сотового – 103.

Всего с 28 по 29 марта врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 335 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 575 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 574 пациента.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 530 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.