Ямальских сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов протестируют на коронавирус

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Обследовать ямальских работников аэропортов и железнодорожных вокзалов на коронавирусную инфекцию постановило управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом в странах мира, провести тестирование на коронавирусную инфекцию работников аэропортов и железнодорожных вокзалов", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Срок проведения тестирования - до 5 апреля.