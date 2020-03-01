Ямальских сотрудников аэропортов и железнодорожных вокзалов протестируют на коронавирус
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Обследовать ямальских работников аэропортов и железнодорожных вокзалов на коронавирусную инфекцию постановило управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"В связи с дальнейшим ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с новым коронавирусом в странах мира, провести тестирование на коронавирусную инфекцию работников аэропортов и железнодорожных вокзалов", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.
Срок проведения тестирования - до 5 апреля.