Итоги фотоконкурса #Спортивныедетки подвели в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Победителей фотоконкурса #Спортивныедетки определили в Тюмени 30 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

1 место завоевала 11-летняя цирковая гимнастка Ирина Вахнина. За ее фото оставлено 1 тыс. 88 голосов. Она получит сертификат от магазина детской спортивной одежды Game на сумму 3 тыс. рублей.

2 место занял семилетний футболист Артур Мустафин, за которого отдано 914 голосов. Ему достается сертификат на сумму 2 тыс. рублей.

3 место заняла фотография 16-летней биатлонистки Натальи Андреевой. За ее фото оставлено 598 голосов. Ей достается сертификат на сумму 1 тыс. рублей.

Всего на конкурс принято 76 фотографий, на которых изображены дети от 4 до 18 лет, занимающиеся 19 видами спорта. Наиболее популярными в конкурсе стали такие виды спорта, как гимнастика (12 фотографий), легкая атлетика (11 фотографий), танцевальный спорт и тхэквондо (по восемь фотографий).

Площадкой для проведения конкурса стала группа департамента в социальной сети ВКонтакте, победители определялись по количеству поставленных за фотографии лайков. Участники внимательно следили за развитием ситуации, выявляя те или иные нарушения, о которых сообщали организаторам. Были выявлены грубые нарушения по накрутке голосов (до 660!). Организаторы не сняли участников с конкурса, но не учитывали накрученные лайки. С реальными голосами эти конкурсанты не вошли даже в тройку лидеров.