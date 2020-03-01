В микрорайоне Плеханово построят детский сад

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Контракт на строительство детского сада в мкрн Плеханово в Тюмени заключен с компанией "Завод ЖБИ-3". Подрядчик приступит к работам после окончания ограничительных мероприятий в регионе, сообщает Главное управление строительства региона.

Проектная вместимость детского сада общеразвивающего типа составит 350 мест. Учреждение рассчитано на полнодневное пребывание детей. Здание будет аналогичным строящимся в мкрн Ямальский-1 и на Войновке, а также построенному в 2019 году детскому саду в мкрн Тура.

В здании площадью более 5 тыс. кв. м разместятся 14 разновозрастных групп для малышей от 2 до 7 лет. Также в детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования.

На территории вокруг дошкольного учреждения обустроят четыре групповых площадки для детей, а также физкультурные - со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

Этот детский сад – не единственный объект дошкольного образования, который расположится в Плеханово. Заключение контракта на строительство еще одного детского сада ожидается в 2020 году.

В настоящее время в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Демография" строятся три детских сада, возведение еще 16 дошкольных учреждений начнется до конца 2020 года. В 2019 году в регионе построили шесть детсадов.