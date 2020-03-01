Бесперебойный Интернет обеспечат в Тюмени на период повышенной готовности

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Тюменские управляющие компании обязали обеспечить сотрудникам операторов связи доступ к сетевому оборудованию в многоквартирных домах. Таким образом будет выполнено требование заместителя губернатора региона Владимира Сысоева.

Это необходимо, чтобы операторы в период повышенной готовности могли беспрепятственно проводить аварийные работы.

Напомним, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действует в Тюменской области с 18 марта 2020 года.

Минтруда России рекомендовало на этот период всем работодателям оказать содействие в соблюдении сотрудниками режима самоизоляции на дому. Общеобразовательные и профессиональные образовательные программы реализуются с использованием дистанционных технологий, онлайн работают и большинство государственных служб. Все это требует качественного и бесперебойного функционирования связи.