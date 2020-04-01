Мост Влюбленных подсветят синим цветом 2 апреля

| Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа | Фото: Тобольская промышленная площадка СИБУРа

Мост Влюбленных подсветят синим цветом в Тюмени во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля. В этот день состоится Всероссийская акция "Зажги синим".

Как сообщает областной департамент социального развития, в Тюменской области на диспансерном учете состоят около 500 детей с расстройствами аутистического спектра.

К акции присоединятся и социально ориентированные некоммерческие организации. Как рассказала член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, заместитель директора некоммерческой организации "Открой мне мир" Валерия Матвиенко, ежегодно "Открой мне мир" устраивает различные акции, информационные семинары, мастер-классы, флешмобы.

"В этом году все мы #сидимдома, но это не повод уйти в тень. Мы организовали флешмоб для соцсетей, в котором может поучаствовать каждый — условия на нашей @club45958028 (странице), - отметила Валерия Матвиенко. - А еще сегодня родители снимают в домашних условиях видеоконтент для сюжета, который покажут на местном телевидении — акция называется #домаспользой — в нем родители делятся тем, как и чем занимают детей с аутизмом для развития ребенка и формирования у него новых навыков. Со следующей недели мы также запускаем онлайн-формат консультирования для родителей, в котором специалисты организации будут давать конкретные приемы и методы, которые можно использовать в обучении ребенка с аутизмом, чтобы #оставатьсядома было интересно и полезно".