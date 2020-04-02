Советы по организации домашнего обучения разработала Национальная родительская ассоциация

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Информационные материалы в помощь родителям по организации обучения детей на дому подготовила общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА) при поддержке Минпросвещения, сообщает министерство.

Ассоциация запустила акцию "Народный Родительский Антивирус": родители поднимают волнующие их вопросы, предлагают свои идеи, как с пользой провести период домашнего обучения, формируют рекомендациями и материалы для родительского самообразования.

В частности, "Совет отцов Нижнего Новгорода" поделился своим опытом освоения дистанционных форматов обучения, а ответственный секретарь Координационного совета НРА и многодетный отец Алексей Гусев рассказал, чем можно заняться с детьми в свободное время.

Команда НРА подготовила десять советов родителям по организации домашнего обучения. Ассоциация рекомендует составлять расписание для всей семьи на каждый день, интересоваться онлайн-жизнью детей, не перегружая их запретами, позаботиться о том, чтобы они занимались спортом, творчеством, хорошо питались и обогащались новыми знаниями.

В свою очередь, эксперты НРА из Екатеринбурга развеяли пять распространенных мифов, связанных с времяпрепровождением детей онлайн: они посоветовали, как разумно контролировать использование ребенком интернета и обучать его ответственному поведению в сети.

Минпросвещения России ведет масштабную методическую работу по поддержке образовательного процесса в связи с эпидемиологической ситуацией, уделяя особое внимание проектам, направленным на помощь учителям, школьникам и родителям.