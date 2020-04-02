Представить бизнес-проекты на международной игре предлагают молодым аграриям

| Фото: Российский союз сельской молодежи | Фото: Российский союз сельской молодежи

Молодых аграриев приглашают принять участие в бизнес-игре "Начинающий фермер", сообщает Российский союз сельской молодежи.

В каждой команде может быть до пяти человек в возрасте от 14 до 35 лет. Ими могут стать школьники, студенты-аграрии, молодежь с опытом ведения личного подсобного хозяйства от трех лет и предприниматели сферы АПК.

Бизнес-проекты предлагается разработать в любой из номинаций: животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная кооперация, агротуризм и ландшафтный дизайн, свободная тема.

Участники бизнес-игры пройдут несколько этапов: национальный этап – до 30 июня; международный (заочный) – до 31 августа; и международный очный с защитой проектов перед международным экспертным советом – до 31 октября, который пройдет в одном из регионов России.

Молодые люди получат экспертную оценку своих проектов, победителей наградят дипломами и памятными подарками и пригласят на стажировки в страны-участницы – Россию, Киргизскую Республику, Казахстан, Армению, Беларусь.

Подробнее с условиями игры можно ознакомиться на сайте организаторов.