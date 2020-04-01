Волонтерскую деятельность студентов зачтут в качестве практики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Волонтерская деятельности студентов будет учитываться в качестве учебной или производственной практики. Об этом удалось договориться "Единой России" в ходе консультаций с Министерством науки и высшего образования. При подготовке соответствующих нормативных правовых актов ведомство рассмотрит предложение партии, сообщает территориальное отделение "Единой России".

"Вузы могут самостоятельно, не дожидаясь ведомственных актов, принимать решения об учете волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы рекомендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддерживать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельности", - отметила координатор партпроекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания добровольцами помощи гражданам из группы риска.

"Уже сейчас мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые работают в том числе в волонтерских центрах "Единой России". В сложнейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период пандемии", – отметила Аршинова.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры занимаются в том числе реализацией просветительских программ и проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей.

"Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразующий характер, является эффективным механизмом профориентации и в наибольшей степени способствует определению профессиональной траектории", – уверен он.

Это решение региональный координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа", секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов назвал вполне справедливым. "Волонтерская деятельность, особенно в свете сегодняшних событий, приобретает иные масштабы, получает еще большую востребованность. В волонтерском центре, созданном на базе региональной общественной приемной партии, работают также волонтеры Победы и волонтеры-медики, они ежедневно оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям, приносят им необходимые продукты питания и лекарства, напоминают о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В такой непростой период они оказывают помощь нашему старшему поколению, проявляют заботу, но нужно поддержать и саму молодежь. Считаю, что введение меры по учету волонтерской деятельности в качестве учебной или производственной практики будет правильным решением", - подчеркнул он.

В волонтерских центрах "Единой России" по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, открытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тыс. активистов. За последние несколько дней волонтеры обзвонили более 288 тыс. ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров.