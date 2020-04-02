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Лекцию по программированию Андрея Станкевича можно увидеть онлайн

Общество, 16:21 02 апреля 2020

организаторов образовательной программы "Рацио" | Фото: организаторов образовательной программы "Рацио"

Как решать задачи с помощью дерева, узнают участники лекции в образовательном центре "Сириус", сообщают организаторы.

Читает лекцию Андрей Станкевич – один из лучших в мире педагогов, которые занимаются поиском и подготовкой одаренных в области информатики и программирования студентов и школьников.

Он является доцентом факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО, тренером семикратных чемпионов мира самого престижного в мире чемпионата по спортивному программированию ICPC, председателем жюри Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Лауреатом президентской премии в области образования, лауреатом международной премии ACM-ICPC Founder’s Award за работы по организации олимпиад программистов в Европе, лауреатом специальной премии корпорации IBM, присуждаемой за успехи в тренерской работе.

Увидеть лекцию можно по ссылке.

#СириусЛекториум будет обновляться весь апрель. Планируется собрать лекции от преподавателей ведущих школ и вузов России, тренеров победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад.

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# программирование , Сириус

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