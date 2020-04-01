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Физико-математическая школа объявила о старте приемной кампании в режиме онлайн

Общество, 19:55 01 апреля 2020

Физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте

Приемная кампания-2020 стартовала в Физико-математической школе Тюменской области с 1 апреля. Она пройдет в режиме онлайн, сообщает пресс-служба учреждения.

Заявления на поступление ждут от учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов.

"Поступающие в 7 и 8 классы могут выбрать физико-математическое и биохимическое направление. У поступающих в 10 класс есть возможность также поступить на третий, информационно-технологический профиль", - отметили в ФМШ.

Заявление можно подать в режиме онлайн, заполнив форму по ссылке.

Для поступления необходимо как можно лучше справиться с вступительными испытаниями. Иногородним предоставляется комфортабельное общежитие.

Подробности здесь.

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# приемная кампания , Физико-математическая школа Тюменской области

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