На тюменском отделении железной дороги вырос объем погрузки зерна

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

На 32 % увеличилась отправка зерна и продуктов перемола от тюменских предприятий в другие регионы в марте, сообщает пресс-служба СВЖД.

Всего за месяц погружено 1,7 тыс. т. Основные отправители - "Юнигрейн" из Ялуторовска, "Аминосиб" из Ишима.

На Свердловской магистрали обслуживание грузоотправителей и прием грузов для бесперебойного снабжения населения и предприятий региона в период ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, ведется ежедневно в усиленном режиме.

В марте 2020 года в адрес станций Свердловской железной дороги направлено 6,3 тыс. т рыбы с Дальнего Востока, 974 т мороженого мяса с Октябрьской и Московской дорог. Также 11,6 тыс. т продуктов питания, в числе которых макаронные изделия, рыбные, овощные и мясные консервы, подсолнечное масло. Прием и передача продукции грузополучателям осуществляются незамедлительно.

В марте 2020 года на СвЖД погружено 12,4 млн т грузов, что 1 % больше показателей марта 2019 года. Абсолютного рекорда достигла погрузка минеральных удобрений - 47,5 тыс. т среднесуточно. По грузам в контейнерах достигнут очередной максимум погрузки в 17,5 тыс. т среднесуточно.

В "РЖД" создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов и предложений от участников транспортного рынка по телефону 8-800-755-00-00 организована отдельная горячая линия по грузовым перевозкам.

Кроме того, в круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", где есть возможность дистанционно заказать и оплатить доставку от двери до двери.