93-летнюю пациентку после операции и лечения выписали из Ишимской больницы

| Фото: Ишимская областная больница № 4 | Фото: Ишимская областная больница № 4

После экстренного хирургического вмешательства и трехнедельного лечения из Ишимской областной больницы № 4 выписали 93-летнюю горожанку, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациентку доставили в больницу на скорой 6 марта, симптомы указывали на то, что произошла перфорация желудка. В этот же день ей было экстренно проведено ушивание прободной язвы желудка. Операцию выполнил врач-хирург Александр Клещёнок.

Из-за наличия хронических заболеваний большинство пожилых людей тяжело восстанавливаются после хирургического вмешательства, нередко развиваются различные осложнения. В отделении реанимации бабушка провела шесть суток. После стабилизации состояния пожилую пациентку перевели в отделение хирургии, а после выздоровления выписали из стационара.

"Нам вернули бабушку буквально с того света. Мы - 7 детей, 15 внуков и 22 правнука – от души благодарим врачей, медицинских сестер и всех сотрудников больницы", - поделился один из родственников долгожительницы.

По его словам, несмотря на почтенный возраст, бабушка предпочитает жить отдельно - родные поддерживают с ней связь по телефону, обеспечивают всем необходимым и с нетерпением ждут окончания режима повышенной готовности, чтобы навестить ее.