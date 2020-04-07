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Для художников и фотографов создали проект "Галерея-онлайн"

Общество, 08:27 07 апреля 2020

мультицентр "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: мультицентр "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Стартовал проект "Галерея-онлайн" для художников и фотографов со всей России.

"Принять участие может каждый в возрасте от 18 лет: от фотографа до скульптура любого возраста. Главное, чтобы работы были достойные. Предполагается выставка одного автора. Посмотрим на работы участников, есть предположение, что сделаем выставку нескольких мастеров, но это пока что под вопросом", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Марина Климович.

Проект "Галерея-онлайн" запущен на сайте moi-portal.ru. Чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться по ссылке. Саму выставку планируют открыть в мультицентре "Контора пароходства".

Инна Пахомова

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# выставка , Контора пароходства , фотография , художники

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