Марафон обучающих лекций пройдет на платформе "Лучше дома"

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Большой марафон обучающих лекций от пространств Тюмени и редакции сайта мой портал.ру пройдет в группе "Мой портал" во ВКонтакте 3 апреля, начало в 12 часов, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

Лекцию в рамках курса развития креативного мышления Chill & Create проведет web-дизайнер, преподаватель школы Coddy Екатерина Шмидт. Начало в 16 часов здесь. (12+)

Мастер-класс от федерального эксперта Сергея Тяпкина: "Как найти свою цель и проложить к ней правильный путь?" начнется в группе Студенческого совета Тюменской области во ВКонтакте в 17 часов. (12+)

"Свидания в Цеху" - координатор проекта "Том Сойер Фест" Владимир Кисарев и мастер столярного дела Дмитрий Велижанин расскажут о проектах и лайфхаках в продвижении. Начало в 19 часов, смотреть здесь. (12+)

Мастер-класс по пластике от Софьи Голомолзиной, танцовщицы театра танцевальных форм "Контраст", руководителя театра танца "Перспектива", лауреата и победителя международных и всероссийских хореографических фестивалей начнется в 19 часов здесь. (12+)

Концерт Jazz Street Trio от Fabric bar начнется в Instagram в 19 часов. Команда в составе Акустического трио исполнит джазовые стандарты из репертуара как современных вокалистов, так и классиков и корифеев традиционного джаза. Также в программе концерта прозвучат кавер-версии популярных песен.(16+)

Онлайн-концерт группы "Сплин" можно увидеть на платформе Okko.tv в рамках проекта "Шоу.ON". Концерт можно посмотреть совершенно бесплатно, запись будет доступна в течение суток. Начало в 21 час.(16+)

Спектакль "Обломов" от Московского академического театра им. Маяковского начнется в 21 час. Присоединиться к просмотру можно здесь. (16+)