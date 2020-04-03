В выходные в Тюмени будет тепло и дождливо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и дождливая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 4 и 5 апреля.

По данным центра Фобос, в субботу, 4 апреля, в областном центре будет пасмурно, временами пройдет дождь. Дневная температура воздуха составит плюс 7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 5.

В воскресенье, 5 апреля, ожидается до плюс 8 градусов, пройдет дождь. Ночью похолодает до плюс 1.

Не изменится погода и в начале следующей недели. 6 и 7 апреля синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов и дожди. Но уже со среды, 8 апреля, в областном центре вновь похолодает и пойдет снег.

Любовь Голышева