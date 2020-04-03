Названы отрасли, которые не пострадают из-за коронавируса
Строительная и сельскохозяйственная отрасли хорошо себя чувствуют в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.
Эти сферы активно привлекают банковские заемные средства даже в непростой период, поскольку относятся к предприятиям непрерывного цикла.
"На них продление нерабочих дней не распространяется и компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных", — отмечают в Московском кредитном банке.
В банке также выразили надежду, что предложенные государством меры окажут компаниям малого бизнеса должную поддержку в связи с продлением нерабочей недели до конца апреля.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля с сохранением зарплаты.