Названы отрасли, которые не пострадают из-за коронавируса

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительная и сельскохозяйственная отрасли хорошо себя чувствуют в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московского кредитного банка.

Эти сферы активно привлекают банковские заемные средства даже в непростой период, поскольку относятся к предприятиям непрерывного цикла.

"На них продление нерабочих дней не распространяется и компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных", — отмечают в Московском кредитном банке.

В банке также выразили надежду, что предложенные государством меры окажут компаниям малого бизнеса должную поддержку в связи с продлением нерабочей недели до конца апреля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля с сохранением зарплаты.