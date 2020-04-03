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Волейбольный клуб "Тюмень" продлил контракты с двумя игроками

Спорт, 17:30 03 апреля 2020

Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейбольный клуб "Тюмень" сохранил обоих либеро - специальных игроков, выполняющих только защитные функции, сообщает пресс-служба команды.

В минувшем сезоне в чемпионате российской волейбольной высшей лиги "А" в клубе "Тюмень" на этой позиции выступали Федор Бессмертных и Сагадат Молдагумаров.

Оба игрока проявили себя достойным образом и руководством клуба было принято решение продлить с ними трудовые отношения.

Сагадат Молдагумаров – воспитанник тюменского волейбола. В "Тюмени" он находится с 2013 года. Для Федора Бессмертных предстоящий сезон в форме сибирского клуба станет четвертым. До минувшего чемпионата он выступал в амплуа доигровщика.

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# ВК Тюмень , волейбол

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