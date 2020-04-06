Осваивать удаленные профессии студентам помогает ТюмГУ

| Фото: md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

63% студентов старших курсов и магистрантов института математики и компьютерных наук ТюмГУ работают на удаленке, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

49% студентов и магистрантов института государства и права также смогли работать дистанционно. Они занимаются составлением документов и заявлений, проводят юридические консультации онлайн. Относительно легко сейчас найти работу в сфере логистики. Внезапные школьные "каникулы" увеличили спрос на услуги репетиторов онлайн по разным направлениям. Волонтерская деятельность получает еще большую востребованность. К тому же волонтерство будет учитываться в качестве учебной или производственной практики.

Как рассказала руководитель центра карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ Олеся Гуляева, центр сосредоточил свое внимание на социальных сетях, где публикует полезные посты с информацией о программах стажировок, образовательных курсах, вебинарах от работодателей. Партнер университета – рекрутинговый портал Hh.ru – специально для студентов ТюмГУ делает подборку вакансий удаленной работы в регионе.

По итогам опроса компаний почти все организации работают удаленно, все собеседования проводятся в режиме онлайн. Идут наборы на стажерские программы и открытые позиции на удаленке без проведения очных мероприятий. Но за март вакансий на рекрутинговых порталах стало меньше.