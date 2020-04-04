Семьдесят пять лет назад была освобождена Братислава

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

4 апреля 1945 года советские войска освободили столицу Словакии Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

Главный удар в направлении Братиславы, по замыслу советского командования, наносили смежные фланги 53-й и 7-й гвардейской армий при поддержке 1-й гвардейской конно-механизированной группы, Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии.

4 апреля 1945 года в Москве в 22 часа в честь героев штурма Братиславы прогремел торжественный салют — 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях за освобождение Братиславы, а наиболее отличившиеся в боях за овладение городом соединения и воинские части были представлены к присвоению наименования "Братиславская".

После освобождения Братиславы, уже 5 апреля, прибыла оперативная группа по работе с населением, которая организовала выпуск литературы на чешском языке, просмотр кинофильмов, наладила радиовещание, а также проведение митинга, посвященного освобождению города.

Население Братиславы благодарило советские войска за освобождение всего народа от немецкого ига. Вместе с тем местные жители рассказывали о содержании в братиславской тюрьме около 600 политзаключенных, многие из которых в начале апреля 1945 года были убиты нацистами при подходе Красной Армии.

Использована информация Минобороны России