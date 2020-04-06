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Тюменцы смогут наблюдать суперлуние

Общество, 11:17 06 апреля 2020

фото planetarium-moscow.ru | фото planetarium-moscow.ru

Увидеть суперлуние смогут тюменцы в ночь с 7 на 8 апреля.

По словам астронома-любителя Виталия Угренинова, астрономическое явление можно будет наблюдать при ясной погоде.

"Ввиду эллиптичности лунной орбиты расстояние между Землей и Луной меняется в пределах 50 тысяч километров. Суперлуние – это полнолуние в момент перигея – ближайшей к Земле точке лунной орбиты. Луна выглядит больше и ярче, чем обычно. 7 апреля – самый близкий перигей в 2020 году. То, что он совпал с полнолунием, делает ситуацию еще интереснее. Спешите наблюдать близкую Луну. Тем более, что 7 апреля она будет видна уже с 19 часов", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" Виталий Ургенинов.

Инна Пахомова

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# астрономические явления , астрономия , суперлуние

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