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Тюменцев приглашают на открытые мастер-классы в онлайн-формате

Общество, 11:48 04 апреля 2020

md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

Подключиться к дистанционному образованию приглашают не только школьников, но и предпринимателей.

Спикеры пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" проводят для жителей региона открытые лекции и мастер-классы в онлайн-формате. В прямом эфире можно задать вопрос и получить профессиональную консультацию.

Вебинары стартовали 1 апреля. Они делятся на четыре направления: для школьников и студентов, для родителей и педагогов, для предпринимателей и для широкой аудитории. Первой темой для разговора стала "Эффектная и эффективная презентация. 7 шагов к успеху" от Вячеслава Варлакова, а 3 апреля онлайн-семинар посвятили теме самозанятости с участием экспертов инвестиционного агентства Тюменской области.

6 апреля мастер-класс по созданию интерактивных презентаций проведет тюменский Центр робототехники и АСУ. Его представители также расскажут о возможностях, которые дают робототехнические соревнования, а школьников научат распознаванию рукописных цифр, сообщает "Тюменская область сегодня".

Регистрация на встречи открыта на сайте: leader-id.ru. При поиске мероприятий следует выбрать город Тюмень.

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