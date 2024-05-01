К новому сезону "Том Сойер феста" готовятся в Нижнетавдинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

К новому сезону проекта "Том Сойер фест" готовятся в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района. Второй год волонтеры восстанавливают крестьянскую усадьбу начала XX века, чтобы открыть в ней культурно-просветительский центр.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал координатор фестиваля "Том Сойер фест" Александр Рыков.

"Дадим старт в ближайшие дни. Сейчас решаем организационные моменты. Нужна будет помощь волонтеров и спонсорская поддержка", — отметил он.

Работы ведутся на доме № 28 по ул. Дзержинского. В прошлом сезоне удалось сделать многое: расчистили территорию и вывезли строительный мусор, отремонтировали крышу и потолок второго этажа, заменили пол на первом этаже, провели малярные работы.

Главные задачи на этот сезон — сложить печь на первом этаже и подключить электроэнергию. Этим займутся специалисты. Однако в части работ по восстановлению дома помочь можно и своими руками. Специальных навыков от волонтеров не требуется, всему обучат на месте.

Поддержать проект финансово можно на сайте фонда "Наследие" либо через расчетный счет, реквизиты есть в группе проекта во ВКонтакте. В сообществе можно следить за новостями проекта и ходом работ.

Дом, который восстанавливают волонтеры, был выстроен в другом населенном пункте — д. Новоникольск, что в трех километрах от с. Новотроицкое. Он принадлежал зажиточному крестьянину Илье Логинову. В 1976 здание перевезли в с. Новотроицкое, там открылась начальная школа. В наши дни здание долгое время стояло заброшенным.

На втором этаже дома выставочная экспозиция культурно-просветительского центра уже оформлена. В этом сезоне предстоят работы на первом этаже по созданию крестьянской избы.

Связаться с координатором проекта можно по телефону: 8-950-487-20-82.

Влада Нерадовская