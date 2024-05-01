Тюменских экоактивистов приглашают поучаствовать во всероссийском молодежном форуме на Камчатке

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Тюменских экоактивистов приглашают поучаствовать в III Всероссийском молодежном форуме "Экосистема. Заповедный край", который пройдет на Камчатке с 19 августа по 1 сентября.

Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 25 мая. Событие объединит 600 участников и 100 волонтеров в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Будуторганизованы образовательная и культурная программы: лекторий с лидерами экологической повестки, занятия исследовательской деятельностью и наукой, а также театральные постановки и вечера у костра.

Молодежи помогут эксперты — вместе они спроектируют экологические пространства для жизни, выстроят карьерную траекторию в экологической сфере и найдут ресурсы для реализации исследовательских и предпринимательских проектов, пишет КП-Тюмень.

"На форуме тюменцы смогут проявить креативность и лидерские качества, поучаствуют в обсуждении и решении глобальных экологических проблем человечества. Уверен, участники события привезут новые идеи для улучшения экологии и нашего региона", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Молодые люди от 18 до 35 лет смогут выбрать одно из трех направлений молодежной смены: "Профессионал", "Ученый" и "Активист", а гости в возрасте от 14 до 35 лет — принять участие в Слете юных натуралистов по направлениям "Юннат", "Управленец" и "Педагог".