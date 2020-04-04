В Тюмени открывают первую online-школу TikTok

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В Тюмени открывают первую online-школу TikTok 5 апреля. Участники научатся снимать качественные видеоролики и продвигать их в социальной сети.

В течение недели для тюменцев от 12 лет пройдут образовательные вебинары от блогеров платформы.

С 5 апреля ежедневно будут проходить 30-минутные образовательные вебинары. Участники узнают об основных инструментах при работе над видео, дополнительных сервисах, трендах платформы, генерации идей и монетизации аккаунта. Трансляции пройдут в социальной сети ВКонтакте.

После эфиров участников ждет домашнее задание, чтобы закрепить полученные знания на практике. Каждый день в своих аккаунтах в TikTok тюменцы публикуют видеоролики с хэштегом #школаtiktok.

К проекту можно присоединиться в любой момент. Редакции Moi-portal.ru рассказали, что участие в проекте бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Также будущие тиктокеры поучаствуют в конкурсе: снимут ролики, которые оценят эксперты.

Победитель получит главный приз, а 10 лучших участников станут обладателями набора брендированной продукции. Итоги проекта организаторы подведут 12 апреля в прямом эфире.