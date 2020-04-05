В поселке Винзили заменили все старые мусорные баки

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

В поселке Винзили обустроено 126 новых контейнерных площадок, где расположено 270 современных контейнеров для сбора бытового мусора.

Как рассказала глава Винзилинского муниципального образования Елена Осипова, установке новых объектов предшествовала большая работа: в прошлом году специалисты администрации провели ревизию всех имеющихся площадок для сбора ТКО на предмет их соответствия санитарно-гигиеническим правилам и нормам. Определили, что площадок должно стать больше, поселок интенсивно растет – сейчас в нем проживает более 13 тысяч человек. Изменили и расположение многих точек сбора мусора.

Пластиковые баки предоставил региональный оператор по вывозу ТКО – "Тюменское экологическое объединение". Прежние железные баки еще кое-где стоят, но в ближайшие дни их уберут с улиц.

Определен подрядчик работ, который будет следить за состоянием площадок, сохранностью контейнеров. Муниципальный контракт обговаривает и обязательную уборку вокруг площадки, в том числе уборку снега, скашивание травы. На ограждении площадки разместят табличку с присвоенным номером и телефоном лица, ответственного за поддержание чистоты, пишет "Мегатюмень".