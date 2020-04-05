Проект "Мы жили" раскрыл тайну надгробия на Текутьевском кладбище

Фотоархив музея-усадьбы Колокольниковых" во ВКонтакте Фотоархив музея-усадьбы Колокольниковых" во ВКонтакте

Авторы тюменского проекта “Мы жили” изучают Текутьевское кладбище и делают удивительные открытия.

Напомним, молодые ребята взялись восстановить сведения о могилах и надгробиях, а также сделать путеводитель по старейшему некрополю города.

Одному из членов команды удалось установить, кому принадлежит прекрасный металлический памятник на Текутьевском кладбище. Фрагмент старинного памятника, на котором было указано имя захороненного человека, утрачен, но цела плита, на которой обозначены даты его жизни. Благодаря этому обстоятельству изыскатели напали на след. Оказалось, памятник принадлежит тюменскому купцу II гильдии Петру Михайловичу Набоких. Запись о его смерти сделана в метрической книге Единоверческой церкви города Тюмени за 1913 год.

Петр Михайлович был причислен к тюменским купцам II гильдии по указу Тобольской казенной палаты от 11 декабря 1872 г. из тюменских мещан. Был трижды женат, у него был приемный сын Иван. Занимался торговлей железными и скобяными товарами.

Сохранился дом Петра Михайловича на улице Ильинской, который он выкупил у старосты Ильинской церкви Шапошникова. Дом находится у Масловского взвоза, его современный адрес — ул. 25 Октября, 31, сейчас в нем располагается детский пансион "Отрада", пишет "Вслух.ру".