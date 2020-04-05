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Школьникам предлагают установить необычный рекорд онлайн

Общество, 09:51 05 апреля 2020

группа "РДШ | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "РДШ | Тюменская область" ВКонтакте

Рекорд России по приготовлению супа онлайн планирует установить Российское движение школьников. Присоединиться к нему могут все желающие, сообщает РДШ.

Для этого необходимо снять видео о том, как кто-то из членов семьи варит суп. Затем нужно выложить его на личную страницу во ВКонтакте, Инстаграм или Фейсбук 5 апреля с хештегами #вотэтосуп #рдш #негречка.

На видео должно быть видно человека, который варит суп, а также кастрюлю с супом. Продолжительность видео – любая.

Как отмечают организаторы, необычный флэшмоб приурочен к Международному дню супа, который отмечается 3 апреля.

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# Российское движение школьников , флешмоб

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