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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Число обращений в клиентские службы ПФР региона сократилось в пятнадцать раз

Общество, 15:01 05 апреля 2020

ПФР | Фото: ПФР

Число обращений в клиентские службы Пенсионного фонда РФ в Тюменской области сократилось в пятнадцать раз в результате принятых мер по предупреждению распространения коронавируса. Большинство граждан придерживаются рекомендаций, ограничивают личные визиты и получают госуслуги дистанционно, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области.

Так, если 27 марта в клиентские службы Тюменской области обратились около 400 человек, то к 30 марта количество посетителей сократилось до 100, а 3 апреля на прием к специалистам ПФР обратились 25 человек. При этом электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг стал использоваться в два раза активнее.

Напомним, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на портале es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru.

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# госуслуги , ПФР

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