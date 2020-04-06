Воркшопы, мастер-классы, лекции и сюрпризы ждут участников онлайн-школы ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

160 талантливых школьников из 13 регионов России примут участие в работе учебно-научной школы ТюмГУ "Друзья в онлайн", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. Мероприятие пройдет с 5 по 12 апреля в режиме онлайн.

В течение семи дней участники "Друзья в онлайн" окунутся в работу над проектами, научно-популярные лекции, мастер-классы, воркшопы, тематические мероприятия. С ребятами будут работать лучшие преподаватели ТюмГУ и кураторы. По итогам самые активные школьники получат электронные дипломы и игровые бонусы, которые в дальнейшем можно будет обменять на стильные подарки.

"Университет имеет большой опыт работы на онлайн-площадках, разработаны и успешно реализуются образовательные программы для такого формата. Проведение учебно-научной школы в новом режиме, безусловно, накладывает большую ответственность на организаторов. Этот проект для нас своего рода тестовая версия, проверка готовности работать в мире цифровых технологий и адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира", - пояснил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук.

Он добавил, что традиционный формат учебно-научной школы ТюмГУ предполагал участие одаренных школьников в интенсивной сессии на базе загородного центра.

Напомним, с 2016 года организаторы провели 22 выезда. Их участниками стали более 3 тыс. 500 талантливых учащихся 8-11 классов из 15 регионов России, около 220 преподавателей из числа профессорско-преподавательского состава крупнейших вузов России и зарубежья, более 50 представителей крупнейших научных и производственных организаций.