Прием заявок на конкурс "Квартирная весна" продлен до середины апреля

Прием заявок на онлайн-конкурс "Квартирная весна" продлен до 15 апреля. Кроме того, участие в проекте теперь могут принять представители не только Тюменской области, но и Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Творческий онлайн-конкурс для тюменцев в возрасте от 14 до 30 лет "Квартирная весна" стартовал 23 марта. Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе XXV областного фестиваля "Студенческая весна", с начала конкурса от тюменцев пришло 133 заявки на участие в "Квартирной весне".

"Больше всего заявок поступило от участников специальной номинации "Студвесна Премиум". В данной номинации уже есть промежуточные итоги: AirPods достаются Егору Старченко. Его ролик набрал 723 тыс. просмотров. Наибольшие шансы вырваться в лидеры - в оригинальном жанре, моде, и конструировании Машины Голдберга", - рассказала представитель пресс-службы Галина Куликова.

Напомним, онлайн-кастинги проходят по девяти традиционным направлениям: "Театр", "Музыка", "Танцы", "Мода", "Оригинальный жанр", "Видео", "Машины Голдберга", "Хакатон" и "Медиа".

Чтобы принять участие в "Квартирной весне", необходимо выложить видеозапись выступления в свои социальные сети с хэштегами #квартирнаявесна #СтудвеснаONLINE и заполнить анкету на сайте студвесна72.рф. Федеральные и региональные эксперты оценят творческие номера, дистанционно проведут разбор и дадут обратную связь.

Победителей объявят 16 апреля в соцсетях тюменского фестиваля. Обладатели призовых мест в каждой номинации "Квартирной весны" получат брендированные подарки и другие призы. Авторы лучших концертных номеров, которые являются студентами, войдут в состав тюменской делегации на "Российской студенческой весне".

Любовь Голышева