Тюменцев ждут на онлайн-лекциях и встречах с экспертами в "Конторе пароходства"

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

С 6 по 12 апреля "Контора пароходства" приглашает тюменцев на лекции и курсы в режиме онлайн. Встречи с режиссерами, блогерами и психологами будут проходить на площадках во ВКонтакте и Instagram.

6 апреля в 11 часов на лекции "Полезные привычки в питании" тюменцам расскажут, как укрепить иммунитет, повысить уровень энергии и улучшить настроение. Спикер — учитель музыки, блогер Дарья Пустовских.

В 18 часов собираемся на "Свидания в Цеху" с тюменскими создателями, узнаем об их проектах и лайфхаках в продвижении. В гостях — Георгий Елаев, организатор фестиваля Comics Art Tyumen.

7 апреля в 11 часов "Йога онлайн" приглашает поговорить о важности душевного здоровья и помедитировать вместе с Сергеем Заречуком, преподавателем универсальной йоги.

Лекция "ТРИЗ и решение кейсов" пройдет в 16 часов. Схватывать суть задачи и находить для нее нестандартные решения научит спикер Кирилл Никонов, директор центра креативного мышления МАРС.

8 апреля. Лекцию "Как преодолеть прокрастинацию" в 12 часов проведет wellness-коуч и психолог Татьяна Галанова. Она расскажет, как внедрить в повседневную жизнь полезные привычки.

В 15 часов на "Свидания в Цеху" собираемся с тюменскими создателями, узнаем об их проектах и лайфхаках в продвижении. В гостях — ребята из гончарной мастерской RetroХаус.

В 18 часов в Instagram о креативе в индустрии кино расскажет режиссер и продюсер Андрей Зубов на примере фильмов "Земля больших людей" и "BEEF: русский хип-хоп".

9 апреля. Лекция о музыкальных вкусах и взглядах художника Александры Жерновой и певицы Сюзанны Ивановой пройдет в 16 часов.

В 18 часов 30 минут на лекции "Слабые души" Дэвид Дюссо расскажет, что он видит в обычных предметах, бродя по улицам Тюмени.

10 апреля. В 18 часов "Свидания в Цеху" собираемся с тюменскими создателями, чтобы узнать об их проектах и лайфхаках. В гостях — организатор проекта "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин.

11 апреля. Лекцию "Как справиться с тревогой" в 13 часов проведет психолог-консультант Дмитрий Дзагоев. Он расскажет, как справиться с тревогой, что помогает отвлечься и чем вредна чрезмерная тревожность.

12 апреля. На "Свидании в Цеху" в 15 часов собираемся с тюменскими создателями, узнаем об их проектах и лайфхаках в продвижении. В гостях — стилист, руководитель школы стиля и моды New You Дарья Киселева.

Лекция "Привычка расширять свой кругозор" пройдет 19 часов. Режиссер Юлия Вологжанина расскажет, как перестать бояться браться за разную работу.