АО "Транснефть – Сибирь" готовит объекты к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

Подготовку производственных объектов к работе в условиях весеннего паводка и пожароопасного периода ведет АО "Транснефть-Сибирь".

В режиме видеоконференции состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, были заслушаны доклады руководителей основных технических отделов и руководителей филиалов предприятия о подготовке оборудования, сооружений и объектов к эксплуатации в условиях паводка и готовности служб к ведению противопожарной деятельности.

Комиссия определила ряд предупредительных мероприятий для реализации во всех структурных подразделениях. В том числе в рамках противопаводковых мероприятий на производственных объектах созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации.

На всех подводных переходах ведется постоянный контроль технического состояния. Для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровней воды в районе пересечения нефтепроводов с водными преградами планируется проведение работы по их очистки от топляка и мусора. Ведется формирование запасов грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах.

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов ведется работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. В целях обеспечения надежного и безаварийного функционирования нефтепроводов в период паводка формируется аварийный запас для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

На территории структурных подразделений ведется установка огнепреградителей на емкостях и резервуарах, проверка резервуаров противопожарного запаса воды, проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров, подготовка средств молниезащиты. Также проводится подготовка пожарной техники и техники, закрепленной за группами для тушения пожаров, проверка и испытание пожарно-технического вооружения. После схода снежного покрова планируется восстановление и дооборудование минерализованных полос вокруг объектов.

В период прохождения пожароопасного периода будет организован повышенный контроль технического состояния автомобильной техники, а также организована работа по комплектованию и проверке пунктов сосредоточия пожарного инвентаря.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и технического обслуживания производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяют АО "Транснефть – Сибирь" повышать уровень надежности системы магистральных нефтепроводов и обеспечивать экологическую безопасность процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.