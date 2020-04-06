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Сервисный центр вернет тюменцу деньги за некачественный ремонт смартфона

Общество, 18:21 06 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 44 тыс. рублей выплатит сервисный центр жителю Тюмени за некачественный ремонт смартфона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Тюменец заключил с сервисным центром "Смарт-Про" договор на ремонт телефона. Стоимость услуги составила 4 тыс. 750 рублей, которые мужчина оплатил в полном объеме. Сотрудники центра свои обязательства по проведению ремонта не выполнили, тогда тюменец обратился в суд.

Исковые требования потребителя в суде были удовлетворены. С ответчика взыскана уплаченная сумма за ремонт, неустойка в размере 24 тыс. 225 рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тыс. рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 14 тыс. 962 рублей.

Решение мирового судьи обжаловано не было и вступило в законную силу.

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# ремонт , Роспотребнадзор , смартфон

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