Регионы России присоединились к тюменскому проекту "Вожатики"

Проект "Вожатики" | Фото: www.youtube.com/ Проект "Вожатики" | Фото: www.youtube.com/

Проект "Вожатики" на YouTube запущен Тюменским региональным отделением "Единой России" совместно с Областной школой подготовки вожатых на время самоизоляции, сообщает пресс-служба ТРО "Единой России".

Тюменцы предложили принять участие в наполнении канала и другим регионам, отклик получен от Архангельской, Мурманской, Орловской областей, они прислали свои ролики.

На канале сейчас можно побывать на музыкальном уроке, подготовленном волонтерами ресурсного центра добровольчества Орловской области. А позже вместе с новыми участниками "Вожатиков" дети смогут освоить технику рисования - пуантилизм, сделать поделку "Планеты солнечной системы" и весеннюю аппликацию из картона "Первый подснежник".

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова отметила: "Идея участника кадрового проекта "ПолитСтартап" из Тобольска Алексея Жарновского о создании развлекательно-познавательного канала для детей, как мы видим, оказалась очень удачной, ее поддержали вожатые, представители детских лагерей, тюменский Совет отцов. Наши партнеры из других регионов предложили качественный контент, что сделает канал еще более интересным и востребованным".