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Всероссийский открытый урок "Сделай громче" проведет "ПроеКТОрия"

Общество, 08:09 08 апреля 2020

«ПроеКТОрия» во ВКонтакте | Фото: «ПроеКТОрия» во ВКонтакте

Всероссийский открытый урок "Сделай громче" пройдет на платформе "ПроеКТОрия" в дистанционном формате 9 апреля, сообщает Министерство просвещения.

Урок "Сделай громче", посвященный музыкальной индустрии, начнется в 13 часов по московскому времени. В нем примут участие известные российские музыканты, а также победители конкурсов и флешмобов "ПроеКТОрии". Все гости подключатся к эфиру в режиме онлайн. Модератор урока – теле-и радиоведущий Антон Комолов.

Онлайн-трансляция урока будет доступна для просмотра всем желающим на портале "ПроеКТОриЯ" и в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Принять участие в конкурсах, посвященных открытому уроку, и получить шанс задать вопросы спикерам урока лично в прямом эфире можно в группе проекта во "ВКонтакте".

Например, чтобы встретиться с солисткой группы IOWA Екатериной Иванчиковой, необходимо записать кавер на песню "В танце". В конкурсе могут принять участие ученики 8–11 классов. Имя победителя жюри объявит 7 апреля, а лучшие присланные ролики покажут в прямом эфире открытого урока "Сделай громче".

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# Всероссийский открытый урок , конкурсы , онлайн-трансляция

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